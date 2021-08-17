Владимир Путин наградил Орденом Почёта советника при ректорате УрГЮУ

13 августа Валерий Петров отметил своё 80-летие. Фото: сайт вуза.

Представитель Свердловской области награждён Орденом Почёта. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Речь идёт о советнике при ректорате ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет" Валерие Петрове. Он удостоен госнаграды "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу", говорится в документе.

Помимо уральца в указе прописаны и другие имена. Ознакомиться с полным списком можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Добавим, по данным сайта УрГЮУ, 13 августа Валерий Петров отметил своё 80-летие.

Валерий Петров – заведующий кафедрой физического воспитания и спорта УрГЮУ, почётный работник прокуратуры РФ, почётный работник высшего профобразования РФ, обладатель ордена Дружбы, медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, почётного знака Министерства спорта РФ "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".

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