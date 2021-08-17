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Общество
17 августа 2021, 16:37

В Екатеринбурге при замене трубопровода обнаружили бункер XX века

бункер-склад угля

Кому бункер принадлежит сегодня не известно. Фото: "Уральский хронотоп".

Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили бункер 30-х годов прошлого века на Малышева, 21. Находка была сделана во время проведения работ по замене трубопровода.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕТК, подобные вещи при восстановлении сетей периодически встречаются. На Малышева, где сейчас ведутся работы, по всей видимости была угольная котельная. 

"После того, как здание подключили к централизованной системе отопления, необходимость в котельной и, соответственно, в угольном хранилище отпала. Очевидно, бункер-склад угля просто перестали эксплуатировать", – сказали в пресс-службе. Изданию также уточнили, что находка не помешает работам по замене трубопровода.

Известно, что с момента образования ЕТК (с 2016 года) работы на указанном участке не проводились. Рядом энергетики работали в июле текущего года.

Добавим, по данным Общественной организации "Уральский хронотоп", бывшее хранилище для угля примыкает к третьему корпусу конструктивисткого комплекса "Дом Уралоблсовета". В 1930 году, когда корпус был построен, в его подвале располагалось угольная котельная. В углехранилище вёл отдельный вход, который за ненадобностью был заложен в конце 1980-х. Кому бункер принадлежит сегодня не известно.

Областная газета Свердловской области

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