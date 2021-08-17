Сельчане надеются вернуться в «комфортную среду»

Жители Новоасбеста рады установке даже небольшой детской площадки Фото: Галина Соколова

В Свердловской области есть муниципалитеты, включающие только сельские населённые пункты. Благодаря нацпроектам и региональным программам на этих территориях развиваются системы образования и здравоохранения, решаются проблемы с обновлением жилья и дорог. Всё как в городах. Но есть и неприятное отличие. С прошлого года сельские районы и округа не участвуют в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Свердловские сельские муниципалитеты с энтузиазмом боролись за обновление своих территорий, и у многих это получалось. Однако с 2020 года требования к участникам были изменены на федеральном уровне. Достижения проекта фиксируются несколькими целевыми показателями, один из них – индекс качества городской среды. Он определяется только в городах. Отсюда и диспаритет участников.

– С 2017 года в нашем регионе были реализованы проекты по благоустройству в сёлах Красноуфимского, Режевского, Ирбитского, Алапаевского и других городских округов. Сейчас принимаем заявки только от городов. При благоустройстве сёл используются муниципальные средства. Также у местных администраций есть шанс попасть в областные программы министерства агрокомплекса и потребительского рынка или министерства физкультуры и спорта. Есть ещё один путь – инициативное бюджетирование, набирающее обороты, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Перечисленные министром механизмы господдержки освоены далеко не всеми муниципалитетами. Пока в сёлах главную ставку делают на скромные местные ресурсы и помощь спонсоров.

– Благоустройство в нашем муниципальном районе, состоящем из 54 сельских населённых пунктов, в последние два года проводится исключительно на средства местного бюджета. Нынче в честь Года медицинского работника благоустраиваем территории сельских ФАПов. Иногда муниципалитету помогают финансово депутаты областного Заксобрания, – сообщил глава Камышловского муниципального района Евгений Баранов.

Средства скромные – и результаты такие же. Это подтверждает глава Обуховского сельского поселения Владимир Верхорубов:

– Наши сёла находятся по соседству с Камышловом. Люди бывают в городе и видят, как он расцветает благодаря участию в «Комфортной среде». Мы же живём куда скромнее, направляем на благоустройство деньги муниципального бюджета и средства благотворителей. Например, АО «Свинокомплекс «Уральский» помогло установить игровую площадку и облагородить сквер в посёлке Октябрьский.

В благоустройстве Каменского ГО, включающего 66 сёл, посёлков и деревень, «лебединой песней» стало строительство парка Победы в Колчедане. Проект реализован в 2019 году, цена контракта составила 19,5 млн рублей. Сегодня парк – гордость посёлка: одет в гранит мемориальный комплекс в честь воинов, погибших на полях сражений, созданы зоны для активного отдыха и прогулок.

– Нацпроекты развивают наш муниципалитет: люди переезжают из ветхого жилья в новые квартиры, в сельских школах каждый год открываются «точки роста», укрепили материальную базу библиотеки, готовится к капремонту сосновский Дом культуры. И в благоустройстве мы планировали продолжение. Есть готовые проекты, которые получили одобрение жителей в ходе рейтингового голосования. Надеемся, что сельские территории вернутся в федеральный проект, – высказал пожелание жителей глава Каменского ГО Сергей Белоусов.

Схожая ситуация в Горноуральском ГО, объединяющем 60 сельских населённых пунктов. Там на благо людей работают пять нацпроектов. При этом жители, видя, как в соседнем Нижнем Тагиле создаются всё новые объекты – набережные, парки, спортплощадки, – тоже мечтают о преображении своих сёл. В муниципалитете есть список общественных территорий, за благоустройство которых проголосовали тысячи сельчан.

– Пока удалось реализовать только один финансовоёмкий проект – реконструкция мемориального комплекса «Руш». Он вошёл в государственную программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». На реализацию из федерального и областного бюджетов выделено 19 млн рублей, – пояснил глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

Активно использует мэрия инициативное бюджетирование. Каждый год вскладчину с предпринимателями строятся новые корты: в Новоасбесте, Николо-Павловском. Этой зимой такой же спортобъект откроют в Петрокаменском. Для благоустройства территорий горноуральцы также ищут дополнительные источники финансирования. Недавно жители посёлка Новоасбест, выиграв грант «Евраза», установили во дворе детскую площадку.

Конечно, администрации сельских муниципалитетов не дадут своим сёлам зарасти лопухами, но и ярких объектов благоустройства местный бюджет самостоятельно не потянет. Сельчане надеются на возвращение господдержки, и всё чаще это пожелание облекают в форму наказов избирателей.

Мемориал в Колчедане получил достойное оформление Фото: Кристина Завалий