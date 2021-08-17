Владимир Путин поручил ограничить строительство жилья в зонах наводнений

В России упростят процедуру выплат пострадавшим при природных ЧС. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в срок до 1 сентября подготовить поправки упрощающие процедуру получения единовременных выплат гражданами, которые пострадали в результате ЧС природного характера. Кроме того, власти подготовят законодательные предложения для ограничения строительства жилья в зонах постоянных наводнений.

Соответствующие решения российский лидер принял по итогам совещания, посвященного ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, речь идёт о выплатах в связи с утратой «имущества первой необходимости». Для их получения россиянам необходимо подтвердить факт проживания в жилом помещении, которое оказалось в зоне чрезвычайной ситуации природного характера. Кабмин также подготовит предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилья, пострадавшего в результате природных ЧС.

Кроме того, глава государства поручил подготовить законодательные предложения, которые ограничат строительство жилья в зонах наводнений, а также ввести обязательное страхование имущества граждан, которые проживают на таких территориях.

Напомним, 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП. Введён режим ЧС для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Как писала «Областная газета», администрация Верхнесалдинского ГО назначила выплаты пострадавшим от наводнения в размере 10 тысяч рублей. Перед приездом главы Среднего Урала их начислили даже тем, кому изначально отказывали в получении денег.