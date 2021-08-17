Уральское ТВ теперь будет без ТАУ?

ТАУ закрывается не из-за того, что его программы перестали смотреть – агентство перестало зарабатывать. Иллюстрация: Максим Смагин

В конце прошлой недели стало известно о закрытии Телевизионного Агентства Урала – ТАУ. Если это произойдёт, то из эфира уйдёт одна из самых заметных новостных программ из тех, что появились в лучшие для екатеринбургского телевидения 90-е годы – «Девять с половиной». Уйдёт целая эпоха уральских СМИ. Причём ТАУ закрывается не из-за того, что его программы перестали смотреть – агентство перестало зарабатывать. И сегодня это проблема практически всех традиционных СМИ.

Видеоконтент не кормит

«С тяжёлым сердцем вынужден принять решение о закрытии Телевизионного Агентства Урала и новостей «Девять с половиной». До 1 сентября, до 27-й годовщины ТАУ мы ещё, наверное, дотянем, а потом всё…», – написал на своей странице в «Фейсбуке» основатель ТАУ, ведущий программы новостей «Девять с половиной».

Новости «Девять с половиной» с их харизматичным ведущим екатеринбуржцы начали смотреть с сентября 1994 года. Многим понравился необычный стиль этой программы и то, что мимо журналистов ТАУ не проходило ни одно сколько-нибудь значительное событие. Это было время, когда многие уральцы после работы спешили домой, чтобы успеть посмотреть новости любимых местных телеканалов: их в те годы появилось почти с десяток. Новости того же ТАУ находились в острейшей конкуренции с новостной программой 4-го телеканала. Необычайная свобода, пестрота мнений, обаяние ведущих – всё это было для недавних советских граждан в новинку.

– Конечно, «Девять с половиной» отличалась от основной массы телевизионных программ. У неё был и есть свой яркий стиль, своя лексика. Когда ведущие рождают массу неологизмов, смотреть это всегда интересно, – считает экс-декан департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета Борис Лозовский. – У них была своя политическая позиция, и об этом шеф информационного агентства не раз говорил, они по-своему определяли свою медийную повестку и по-своему её формировали. Это способствовало созданию их специфической аудитории.

Сейчас большинства из тех независимых телеканалов, появившихся 90-е годы, уже нет: прекратил вещание 10-й канал, закрылось АТН. Три крупнейшие телекомпании региона – ОТВ, «Четвёртый канал» и «Студия-41» вошли в единый областной медиахолдинг. Оставался на плаву только ТАУ. Его «Девять с половиной» сейчас показывают на пяти каналах, в том числе и на региональной врезке федерального канала ОТР. Но главный его зритель – в Интернете. На проходившем этой весной в Екатеринбурге медиафоруме поразили такие цифры: у ТАУ на Ютубе до 20 миллионов просмотров в месяц. «Девять с половиной» смотрят и по всей стране, и за рубежом, даже в Северной Корее. Тем не менее канал это не кормит: монетизации видеоконтента нет из-за особого, как считают в ТАУ, отношения администрации видеохостинга к этим материалам – их не устраивает содержание отдельных сюжетов.

Реклама не для СМИ

Нет у ТАУ и рекламы: последний её ручеёк добили ограничения по COVID-19, введённые весной прошлого года. Хотя первый звоночек к переделу рекламного рынка прозвучал лет десять назад, когда активно начал внедряться скоростной Интернет. Телевизионные программы и материалы газет люди стали всё чаще просматривать во всемирной сети. Туда же перекочевали и рекламные бюджеты. Эти деньги кормят сегодня блогеров и иных поставщиков новостного контента, не имеющих ничего общего с профессиональной журналистикой, а значит, и не отвечающих за свои слова.

Реклама перестала быть основным источником дохода для СМИ – газет, радио, телевидения. Если бы такое сказали на журфаке лет 20 назад – засмеяли бы. Но таковы реалии сегодняшнего дня. Единственная опора газет и телеканалов сегодня – бюджетное финансирование. ТАУ много лет, по признанию его руководства, это помогало выживать. В этот раз денег для информационного агентства не хватило, что стало приговором. И в такой ситуации не только ТАУ: для многих СМИ – от районных газет и до федеральных каналов – снижение объёмов дохода от рекламы стало главным вызовом.

– Если государство не будет вкладываться в телеканалы, в поддержку традиционных средств массовой информации, свято место пусто не будет, – считает руководитель ТАУ. – Всё это будет заполнено интернет-платформами, соцсетями и всем остальным. Но надо понимать, что модерировать и управлять этой структурой будут определённые жители Вашингтона, Лондона, Пекина. И будут управлять в интересах своих корпораций и стран.

Впрочем, не всё так плохо. Сейчас взамен двух десятков традиционных СМИ появились сотни телеканалов спутникового телевидения, десятки социальных сетей, в которых миллионы аккаунтов – на любой вкус и интерес. Но у многих молодых людей вообще нет интереса забивать голову новостями.

– Конкурентами СМИ стали шопинг, туризм – своё личное время люди тратят совсем не так, как их сверстники из 90-х. Люди перестали интересоваться тем, что делают журналисты, и это нормально, – считает Борис Лозовский. – Но, если придёт время, когда обострится политическая и экономическая ситуация, то снова появится интерес к журналистике.

Хорошо бы, чтобы к тому времени сохранились ответственные СМИ, которые бы смогли поддержать этот интерес.

КОММЕНТАРИИ Евгений ЕНИН, ведущий телеканала ОТВ: – Надеюсь, что ТАУ всё-таки не закроется. Ну а если закроется, это будет, безусловно, большая потеря. Потому что ТАУ – это своего рода достопримечательность телевизионного рынка Екатеринбурга и самого города. Ведущий программы новостей «Девять с половиной» столько лет работает в совершенно уникальной манере, которой нет нигде и ни у кого. Безусловно, наш мир медиа станет тусклее без ТАУ. Алёна ВУГЕЛЬМАН, бывшая шеф-редактор телекомпании «4 канал», директор Библиотечного центра «Екатеринбург»: – В последнее время я очень мало слежу за телевизионным эфиром, интересуюсь Интернетом, Ютубом, а вот телевидение – страшно вспомнить, когда я последний раз что-то смотрела. Наверное, это было лет пять назад… Медийный рынок давно стал другим, вы посмотрите, как сейчас распределяется реклама – идёт перекос в сторону Интернета. А почему? Там растут просмотры и потребление интернет-продукта. Я искренне сочувствую всей команде ТАУ, принимать такое решение тяжело, сама была в похожей ситуации, к тому же найти достойную работу на рынке СМИ сейчас, как никогда, тяжело.