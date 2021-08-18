Рост количества непроданного жилья в Екатеринбурге, проблемы с "Атмосферой" и жизнь без ТАУ: обзор номера за 17 августа

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "ОГ" рассказываем, как рекордное количество квартир, выставленных на продажу в Екатеринбурге, превратилось в проблему, с какими трудностями сталкиваются в развитии сельские районы области, почему фестиваль «Атмосфера» вынужден был приостановить свою работу и сбылся ли прогноз «ОГ» по составу сборной России при Валерией Карпине на оборочные игры к ЧМ-2022

В Екатеринбурге выставлено на продажу рекордное количество квартир – около 27 тысяч (с 2015 года показатель вырос в два раза). Вместе с тем, объёмы продаж уже пошли на спад. Почему сложившаяся тенденция вызывает беспокойство?

В Свердловской области есть муниципалитеты, включающие только сельские населённые пункты. Благодаря нацпроектам и региональным программам на этих территориях развиваются системы образования и здравоохранения, решаются проблемы с обновлением жилья и дорог. Всё как в городах. Но есть и неприятное отличие. Какое?

В минувшую субботу на площади 1905 года раскинулся сад в рамках III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера». Только за минувшие выходные площадь посетили 29 тысяч человек. А уже в понедельник объекту срочно потребовалось временно приостановить работу. Почему это произошло и допустимо ли скопление такого числа людей водном месте в пандемию?

В Свердловскую область снова вернулся смог. Дымы природных пожаров Якутии, благодаря северным ветрам, достигли нашего региона 7 августа. Поначалу метеорологи прогнозировали, что задымлённость будет недолгой, но 11 августа на Среднем Урале вновь ввели предупреждение о смоге. Через несколько светлых дней после этого запах гари вернулся. Надолго ли?

В конце прошлой недели стало известно о закрытии Телевизионного агентства Урала – ТАУ. Если это произойдёт, то из эфира уйдёт одна из самых заметных новостных программ из тех, что появились в 90-е годы – «Девять с половиной».

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал тех игроков, которых он вызовет на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата 2022 года против Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве). Сбылся ли прогноз «ОГ»?