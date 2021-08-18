Екатеринбург заволокло дымом

Сегодня на Среднем Урале ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Фото: Галина Соловьёва.

Утром Екатеринбург окутало дымом. Причиной мог стать лесной пожар в Первоуральском городском округе.

Как сообщили читатели "Областной газеты", на улице сложно дышать, ощущается запах гари. Ранним утром также отмечалась дымка. Причиной всему этому мог стать лесной пожар, случившийся в соседнем муниципалитете.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, за считанные часы площадь природного пожара на территории ГО увеличилась с 9 га до 40 га. Существовала угроза перехода огня на расположенные в двухкилометровой зоне садовые товарищества и санаторий-профилакторий "Озеро Глухое". Однако её удалось ликвидировать.

К ликвидации пожара были привлечены 116 человек и 29 единиц техники.

На случай ухудшения обстановки администрация муниципалитета даже подготовила автобусы для эвакуации людей, также был развёрнут пункт временного размещения вместимостью 100 человек. По данным ТАСС, эвакуация постояльцев и персонал санатория всё же состоялась.

"ОГ" продолжает следить за ситуацией.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, 18 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), на крайнем западе региона - ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

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