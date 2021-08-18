МЧС: предельно допустимые концентрации вредных веществ в Екатеринбурге не превышены

Сегодня утром Екатеринбург заволокло дымом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга. Превышение ПДК не зафиксировано.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, контроль за состоянием воздуха уральской столицы был проведён в связи со смогом. В ведомстве подтвердили, что дым и запах гари, зафиксированные на территории города, вызваны природными пожарами в Первоуральском городском округе.

"Принимаются все меры к локализации и ликвидации данного пожара. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

В связи со смогом спасатели просит жителей выполнять рекомендации:

окна квартиры или офиса держать закрытыми или завесить их мокрой марлей ;

употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,

ограничить курение, избегать употребления спиртных напитков,

отказаться от длительных прогулок, ограничить физнагрузки,

чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух,

при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, 18 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), на крайнем западе региона - ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

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