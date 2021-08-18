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18 августа 2021, 09:11

МЧС: предельно допустимые концентрации вредных веществ в Екатеринбурге не превышены

контроль за состоянием воздуха в Екатеринбурге

Сегодня утром Екатеринбург заволокло дымом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга. Превышение ПДК не зафиксировано.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, контроль за состоянием воздуха уральской столицы был проведён в связи со смогом. В ведомстве подтвердили, что дым и запах гари, зафиксированные на территории города, вызваны природными пожарами в Первоуральском городском округе.

"Принимаются все меры к локализации и ликвидации данного пожара. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

В связи со смогом спасатели просит жителей выполнять рекомендации:

  • окна квартиры или офиса держать закрытыми или завесить их мокрой марлей ;
  • употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,
  • ограничить курение, избегать употребления спиртных напитков,
  • отказаться от длительных прогулок, ограничить физнагрузки,
  • чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух,
  • при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, 18 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), на крайнем западе региона - ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

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