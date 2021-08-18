Минцифры РФ примет решение о замене паспортов на смарт-карты до конца 2021 года

Формат смарт-карт, по мнению министра, будет более удобным для хранения персональных данных. Фото: Галина Соловьёва.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что до конца текущего года министерство планирует принять решение о замене бумажных паспортов смарт-картами. Такой формат хранения персональных данных, по мнению министра, будет более удобным.

Об этом Максут Шадаев рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", - заявил министр.

Максут Шадаев считает, что смарт-карты будут удобнее паспортов в качестве способа хранения персональных данных. При этом Минцифры планирует дать возможность также иметь цифровую копию паспорта, которую можно будет предъявить с помощью QR-кода на телефоне.

Напомним, 21 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отмене обязательных отметок о регистрации брака и наличии детей до 14 лет в паспортах. Это же касается отметок о ранее выданных паспортах, действующих загранпаспортах, данные о группе крови, резус-факторе и ИНН.

Обязательными останутся только данные о месте регистрации по месту жительства, снятии с регистрационного учёта и воинской обязанности для лиц старше 18 лет. Позже начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в 2022 году регистрация по месту жительства в паспортах лиц, не достигших 18 лет, будет переведена в электронный формат.