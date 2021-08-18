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Общество
18 августа 2021, 15:23

Екатеринбургский зоопарк принимает от дачников излишки урожая

обезьяна ест фрукты

В 2020 году больше всего садоводы привезли яблок. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургский зоопарк готов принять свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, ягоды, зелень и ботву для животных. Излишки урожая в зверинце ждут ежедневно с 8:00 до 22:00.

Оставить угощения для питомцев зоопарка можно на служебной проходной со стороны улицы Луначарского. Желающих поделиться урожаем предупреждают, что все ягоды, фрукты и овощи должны быть свежими и качественными. Не стоит приносить гнилые или прошлогодние продукты. За год лежания они теряют содержание витаминов.

"Уральские яблоки очень любят медведи и обезьяны, ягоды мы замораживаем для птиц и мелких хищников, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, в прошлом году больше всего садоводы привезли яблок. Их было так много, что уже в конце августа этот фрукт перестали принимать. Яблоки животным давали в свежем виде, варили из них компоты, замораживали.

Кстати, в зимний период зверинец принимает ёлки.

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Областная газета Свердловской области

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