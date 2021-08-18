Новый уральский проект поможет предотвратить межнациональные конфликты

Разные национальности на Среднем Урале уживаются вполне мирно, но новый уральский проект может улучшить их взаимодействие. Фото: Павел Ворожцов

Представители Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области обсудили реализацию нового проекта «160 даров друг другу». Он позволит разработать методику по предупреждению межнациональных конфликтов, в том числе на территории Среднего Урала, и составить учебное пособие на основе этого.

- Это совместный проект кафедры антологии и теории познания, секции религиоведения УрФУ и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, который связан с созданием научно-просветительской лаборатории, нацеленной на гармонизацию национальных и межконфессиональных отношений, – поясняет доцент УрФУ кандидат философских наук Ольга Фархитдинова. – Почему именно «160 даров друг другу»? Потому что именно столько народностей проживает на Среднем Урале. Проект призван отрабатывать стратегии предупреждения конфликтных ситуаций внутри общин, диаспор.

Россия, конечно, страна очень многонациональная. Между тем конфликты между разными национальностями во всём мире – дело нередкое, так что задача, поставленная перед сотрудниками УрФУ и представителями разных народностей на Среднем Урале, очень важна.

Первым этапом проекта является анонимный опрос об этике, культуре разных народов России. Также участники проекта намерены пообщаться с руководителями разных национальных представительств в Свердловской области, чтобы выяснить, каково реальное положение дел в плане конфликтности и эмпатии между разными национальностями и что, по их мнению, можно предпринять для улучшения ситуации. После этого авторы проекта «160 даров друг другу» разработают рекомендации по предотвращению и предупреждению конфликтных ситуаций между народами. В планах – создать учебное пособие на основе этого.