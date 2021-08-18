Екатеринбургские власти отказали в строительстве "бриллиантовой" башни возле "Пассажа"

В среду, 18 августа, замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провёл заседание архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, где были представлены проекты современных зданий. Власти уральской столицы отказали в строительстве вращающейся башни в виде бриллианта возле ТЦ "Пассаж".
Вице-мэр Екатеринбурга, курирующий строительную сферу города, заявил, что в представленном виде здание существовать не может.
"Я против этих апартаментов, давайте не будем обманывать друг друга. Если это будут апартаменты, там будут обычные семьи и дети. Куда они пойдут в школу, где будет детский сад, где они будут гулять? Тот проект, который вы сегодня представили, не имеет права даже быть. Его нужно переделывать", - сказал он.
В свою очередь президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников и бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин назвали проект "безвкусным" и "позором для города".
Действующий начальник Главархитектуры города Алексей Храмов предложил строить здание по проекту, который получил разрешение ещё 11 лет назад.
Комиссия градсовета единогласно проголосовала за отклонение концепции, которую предложили инвесторы. Отметим, что "бриллиантовую" башню хотели возвести на месте недостроя по адресу Банковский переулок, 8.