Екатеринбургские власти отказали в строительстве "бриллиантовой" башни возле "Пассажа"

Отметим, что "бриллиантовую" башню хотели возвести на месте недостроя по адресу Банковский переулок, 8. Фото: коллаж.

В среду, 18 августа, замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провёл заседание архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, где были представлены проекты современных зданий. Власти уральской столицы отказали в строительстве вращающейся башни в виде бриллианта возле ТЦ "Пассаж".

Вице-мэр Екатеринбурга, курирующий строительную сферу города, заявил, что в представленном виде здание существовать не может.

"Я против этих апартаментов, давайте не будем обманывать друг друга. Если это будут апартаменты, там будут обычные семьи и дети. Куда они пойдут в школу, где будет детский сад, где они будут гулять? Тот проект, который вы сегодня представили, не имеет права даже быть. Его нужно переделывать", - сказал он.

В свою очередь президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников и бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин назвали проект "безвкусным" и "позором для города".

Действующий начальник Главархитектуры города Алексей Храмов предложил строить здание по проекту, который получил разрешение ещё 11 лет назад.

Фото: сайт архитектурной мастерской БВН.

Комиссия градсовета единогласно проголосовала за отклонение концепции, которую предложили инвесторы. Отметим, что "бриллиантовую" башню хотели возвести на месте недостроя по адресу Банковский переулок, 8.