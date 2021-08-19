В Свердловской области ожидается 35-градусная жара

Сегодня днём воздух прогреется до +26...+31°C. Фото: Павел Ворожцов.

Изнуряющая жара продержится в Свердловской области ещё несколько дней. Погода изменится с середины следующей недели.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко: "Сухая, жаркая погода сохранится в большинстве районов Свердловской области до 23-24 августа. В середине следующей недели ожидается смена погоды, при движении атмосферного фронта вероятен дождь".

Она также отметила, что жара благоприятствует возникновению природных пожаров, как на юге Свердловской области, так и в соседних регионах. Это наиболее вероятная причина мглы, окутавшей Екатеринбург, считает синоптик. Ранее "Областная газета" писала, что в уральской столице были проведены замеры концентрации вредных веществ. Несмотря на дым и запах гари, превышение ПДК не зарегистрировали.

Сегодня днём воздух прогреется до +26...+31°C. В следующие два дня ожидается до +30...+35°C. Эти дни пройдут преимущественно без осадков, будет дуть слабый ветер. В Екатеринбурге также будет жарко. В четверг столбик термометра покажет +29...+31°C, в пятницу - +32...+34 °C, в субботу - +33...+35 °C.

Добавим, 19-23 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале), на крайнем западе региона - ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).