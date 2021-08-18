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Общество
18 августа 2021, 22:51

Екатеринбург получит более 10 млрд рублей на кампус УрФУ

проект кампуса

Кампус УрФУ появится на базе Деревни Универсиады-2023. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство России поддержало проект строительства кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Федеральное софинансирование проекта составит 10 миллиардов рублей.

Как говорится на сайте кабмина, из 27 заявок с проектами кампусов из 22 субъектов РФ были отобраны восемь. Все они готовы к старту реализации в текущем году.

"Отбор проводился в соответствии с критериями, утверждёнными Минобрнауки. Это и интеграция в городскую среду, и обеспечение потребности в проживании более 2,5 тысячи человек, и участие университетов в программе "Приоритет-2030". И обязательно – софинансирование из различных источников, в том числе за счёт бизнеса", – говорится в сообщении.

В перечень вошёл, в том числе екатеринбургский кампус. Он получит 10 млрд рублей, информирует департамент информполитики Свердловской области. Напомним, уральский проект был презентован премьер-министру Михаилу Мишустину на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021.

Кампус УрФУ появится на базе Деревни Универсиады-2023.

Добавим, в ближайшие годы кампусы также будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске.

Областная газета Свердловской области

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