Ангел-хранитель из села Чатлык, открытие Блюхеровского моста и олимпийский дебют уральской скалолазки: обзор номера за 19 августа

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "ОГ", рассказываем, как 17-летний студент из села Чатлык спас из огня семерых детей, откуда в Екатеринбурге взялись дым и запах гари, каким будет новый учебный год и чем запомнилось выступление на Олимпиаде в Японии 20-летней уральской скалолазки.

Историю о 17-летнем студенте Сергее Тетеревкове, который 1 августа спас из огня семерых детей в красноуфимском селе Чатлык, рассказали десятки СМИ всех уровней – от районных газет до международного телеканала Russia Today. «Облгазета» побывала в Чатлыке, чтобы познакомиться с героем.

В Екатеринбурге открыли движение транспорта по мосту на улице Блюхера. Этот объект является важной транспортной магистралью, связывающей с уральской столицей Берёзовский и ряд других населённых пунктов. Наконец-то тысячи людей, которые ежедневно ездят в областной центр, смогут снова добираться до работы по самому короткому пути.

Власти Свердловской области объяснили, почему уральскую столицу вчера заволокло дымом, а на улицах ощущался резкий запах гари. Всё дело в лесных пожарах, но не в Якутии, а совсем рядом с Екатеринбургом.

В программе прошедших Олимпийских игр в Токио дебютировало спортивное скалолазание. Выступила в Японии и 20-летняя уральская скалолазкаВиктория Мешкова. От финальной части спортсменку отделило буквально полдвижения руками… Но, выражаясь языком спорта, попытку на Играх можно считать успешной. Сейчас у Виктории мысли о следующей Олимпиаде, которая пройдёт уже в 2024 году в Париже. «Облгазета» поговорила со спортсменкой о её олимпийском дебюте.