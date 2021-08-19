Темы дня

Общество
19 августа 2021, 13:26

В Екатеринбурге обсудили концепцию нового микрорайона рядом с Солнечным

Стройка домов

Новый микрорайон построят на 415 гектарах. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге обсудили концепцию строительства нового микрорайона. Его разместят на 415 гектарах рядом с Солнечным.

Территория будет развиваться в границах улицы Лучистой – проектируемой магистральной улицы общегородского значения – русла реки Шиловки – Полевского тракта – улицы Перспективной – ЕКАД, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Разработчиком предложенного для обсуждения документа выступило ООО "Ситиград", заказчиком – ООО "Реконструкция".

В перспективе, в районе построят 1,9 миллионов кв.м жилья. Здесь должны поселиться около 63 тысяч горожан. Застройка будет не высокоэтажной. Базовая высота зданий составит 9-10 этажей. В концепции предусмотрено построить на территории нового микрорайона 11 детских садов и 6 школ.

Пешеходные зоны планируется активно озеленить. Вдоль них разместят линейные парки, скверы и аллеи. Культурными насаждениях будут украшать даже фасады административных зданий и крыши домов.

К концепции возникли замечания. Члены Архитектурно-градостроительного совета предложили разработчикам ООО "Ситиград" проработать транспортную доступность микрорайона и организовать внутриквартальное движение.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.08.2021, 16:15 / Общество
У автобуса №61 в Екатеринбурге перенесли остановку
19.08.2021, 15:43 / Культура
Уральский центр народного творчества имени Родыгина отмечает юбилей
19.08.2021, 15:33 / Общество
Стали известны подробности ДТП в Каменске-Уральском с погибшей женщиной и ребёнком
19.08.2021, 15:28 / Общество
В Свердловской области зафиксировали самое долгое лето в истории метеонаблюдений
19.08.2021, 14:27 / Общество
Свердловский завод "Медсинтез" выпустил пробную партию "Спутника V"