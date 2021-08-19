В Екатеринбурге обсудили концепцию нового микрорайона рядом с Солнечным

Новый микрорайон построят на 415 гектарах. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге обсудили концепцию строительства нового микрорайона. Его разместят на 415 гектарах рядом с Солнечным.

Территория будет развиваться в границах улицы Лучистой – проектируемой магистральной улицы общегородского значения – русла реки Шиловки – Полевского тракта – улицы Перспективной – ЕКАД, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Разработчиком предложенного для обсуждения документа выступило ООО "Ситиград", заказчиком – ООО "Реконструкция".

В перспективе, в районе построят 1,9 миллионов кв.м жилья. Здесь должны поселиться около 63 тысяч горожан. Застройка будет не высокоэтажной. Базовая высота зданий составит 9-10 этажей. В концепции предусмотрено построить на территории нового микрорайона 11 детских садов и 6 школ.

Пешеходные зоны планируется активно озеленить. Вдоль них разместят линейные парки, скверы и аллеи. Культурными насаждениях будут украшать даже фасады административных зданий и крыши домов.

К концепции возникли замечания. Члены Архитектурно-градостроительного совета предложили разработчикам ООО "Ситиград" проработать транспортную доступность микрорайона и организовать внутриквартальное движение.