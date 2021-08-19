Темы дня

Общество
19 августа 2021, 14:07

На Среднем Урале зафиксирован очередной рекорд смертности от COVID-19

скорая помощь

С начала 2021 года ковид унёс жизни 3 258 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса. Скончались ещё 32 ковид-пациента.

Об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 4 817. С начала 2021 года ковид унёс жизни около 3,3 тысячи человек.

За сутки в Свердловской области выявили 511 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 117 308.

Напомним, предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован накануне. 18 августа в регионе сообщили о 29 умерших от этой болезни.

Добавим, в целом по стране сегодня задокументировали 791 летальный исход. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 173 700 россиян.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.08.2021, 16:15 / Общество
У автобуса №61 в Екатеринбурге перенесли остановку
19.08.2021, 15:43 / Культура
Уральский центр народного творчества имени Родыгина отмечает юбилей
19.08.2021, 15:33 / Общество
Стали известны подробности ДТП в Каменске-Уральском с погибшей женщиной и ребёнком
19.08.2021, 15:28 / Общество
В Свердловской области зафиксировали самое долгое лето в истории метеонаблюдений
19.08.2021, 14:27 / Общество
Свердловский завод "Медсинтез" выпустил пробную партию "Спутника V"