На Среднем Урале зафиксирован очередной рекорд смертности от COVID-19

С начала 2021 года ковид унёс жизни 3 258 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса. Скончались ещё 32 ковид-пациента.

Об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 4 817. С начала 2021 года ковид унёс жизни около 3,3 тысячи человек.

За сутки в Свердловской области выявили 511 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 117 308.

Напомним, предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован накануне. 18 августа в регионе сообщили о 29 умерших от этой болезни.

Добавим, в целом по стране сегодня задокументировали 791 летальный исход. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 173 700 россиян.