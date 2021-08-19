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19 августа 2021, 15:28

В Свердловской области зафиксировали самое долгое лето в истории метеонаблюдений

жаркая погода

К выходным в Свердловской области установится 35-градусная жара. Фото: Галина Соловьёва.

В этом году жителям Свердловской области повезло с погодой. Лето-2021 в регионе стало самым долгим за всю историю метеонаблюдений. Оно длится уже почти три с половиной месяца.

При этом обычное уральское лето длится около двух месяцев - с 15 июня по 15 августа, рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"В этом году лето началось в конце первой декады мая и продолжится почти до конца августа. По крайней мере, до 24-25 числа. Это почти три с половиной месяца", - отметила она, добавив, что в истории наблюдений такого длительного летнего периода ещё не было.

Ранее "Областная газета" сообщала, о 35-градусной жаре на Среднем Урале в ближайшие дни (по уточнённым данным, воздух может прогреться до +36ºС). Погода изменится с середины следующей недели - вероятен дождь.

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