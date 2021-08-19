Птицы высокого полёта

Первое фото Александра с голубями Фото: из архива Александра Шестакова

Стаи голубей – привычная часть любого городского пейзажа, но есть люди, для которых эти птицы – привычная и очень важная часть жизни. В клубе голубеводов Свердловской области сегодня около 50 участников. Один из них – екатеринбуржец Александр Шестаков. Он рассказал «Облгазете» о том, где купить голубёнка, можно ли приручить уличную птицу и какие породы – самые популярные на Урале.

Привычка смотреть в небо

Александр – эксперт в сфере недвижимости в одном из екатеринбургских агентств. И настоящий эксперт в голубеводстве – этому хобби он посвятил больше 20 лет. Голубями Александр увлёкся ещё в подростковом возрасте: старший брат уехал на учёбу и оставил младшему своих питомцев. После школы и военного училища о птицах пришлось надолго забыть: работа предполагала постоянные разъезды. Вернувшись в Екатеринбург, Александр первым делом завёл голубей.

– Согласовать установку голубятни в Екатеринбурге оказалось невозможно, – вспоминает он. – Из мэрии меня отправили в администрацию района, а там развели руками: «Мы не выдаём такие разрешения. Вот если бы вам надо было согласовать установку торгового киоска или гаража, тогда пожалуйста». В итоге спроектировал мобильную голубятню (чтобы в случае чего её можно было перевезти) и поставил возле гаражей. Никто не жаловался.

Сейчас Александр живёт в частном доме на Шувакише, и голубятня стоит у него на приусадебном участке. Здесь обитают исконно уральские породы голубей – свердловские высоколётные, свердловские черноголовые (с тёмным или тёмно-рябым окрасом головы) и «демидовские», или уральские гривасто-ленточные – их можно узнать по «шапочке», гриве и хвосту одного цвета и белой ленте на хвосте. Последняя порода, к слову, – одна из старейших в регионе. По одной из версий, её завёз на Урал приказчик-немец Верх-Нейвинского завода в начале XVIII века.

– Когда-то «демидовские» были очень популярны, но сейчас они оказались практически на грани исчезновения, – говорит Александр. – Заводчиков по всей области – не больше десятка, и материала для селекции не хватает. В Воронежской области разводят так называемых целиградских голубей – один в один как наши демидовские. В планах – обменяться с коллегами экземплярами.

Практически у всех подопечных Александр знает родословную до четвёртого колена. У каждого голубя есть родовое кольцо с номером – это своеобразный птичий паспорт. А вот кличку надо «заслужить» – поведением или необычным внешним видом. Так, в голубятне есть Рыжий, Палач (на голове у него – характерное пятно в виде капюшона), Колхозник, Маруся и другие. Как в любом коллективе, среди голубей есть лидеры и аутсайдеры. Самые активные голуби и к еде подходят раньше всех, и сидят выше.

Уход за голубями, по словам Александра, особых хлопот не доставляет. Два-три часа в неделю он тратит на наведение порядка, дважды в год делает генеральную уборку. А вот что доставляет беспокойство – хищные птицы.

– Хищников сейчас почему-то стало больше. За один заход пара соколов-сапсанов, которые учат охотиться своих птенцов, могут взять по два-три голубя. Знакомые удивляются, что я замечаю соколов и ястребов даже над площадью 1905 года. А у меня уже выработалась привычка – смотреть на небо, – говорит Александр.

Вернётся ли мода на голубей?

Голубеводство в уральской столице начало развиваться практически сразу после основания города. Но первое официальное объединение голубеводов было создано лишь в 1956 году – инициативная группа основала секцию при областном отделении Общества охраны природы. Голубеводы были активны настолько, что даже добивались законодательных изменений на местном уровне. Так, в конце семидесятых с их подачи Горисполком утвердил документ, разрешающий установку голубиных питомников на территории жилой застройки города. К началу девяностых в Екатеринбургском клубе голубеводов насчитывалось 110 участников, но вскоре после распада СССР он прекратил своё существование на два десятилетия. В 2015 году была зарегистрирована Свердловская областная общественная организация «Клуб голубеводов Свердловской области». Председатель клуба – Руслан Салимов. Членство в организации бесплатное.

Чаще всего свердловских голубеводов можно найти за Верх-Исетским рынком – там происходит и обмен последними новостями, и купля-продажа. Приобрести голубя можно от 100 до 1000 рублей. Выставки до пандемии проводили дважды в год: летом устраивали смотры «молодёжи», зимой – полноформатные выставки с судейством, оценками и награждением. На такие выставки съезжаются голубеводы со всей Свердловской области и из соседних регионов – Тюмени, Перми, Челябинска, Омска. Но по сравнению с советским периодом, когда голубятню можно было увидеть чуть ли не в каждом дворе, количество участников всё равно невелико (например, в последней выставке, которая проходила в конце 2019 года в Невьянске, приняли участие 28 голубеводов). Почему?

– В Европе, в Китае и США голубеводство переживает бум, – объясняет Александр. – Спортивное голубеводство – это целая индустрия. Есть ценные призы на соревнованиях, а за хорошего голубя можно выручить хорошие деньги. Например, пару лет назад на аукционе в Бельгии спортивный голубь был продан за 1,4 миллиона долларов! У нас же соревнований очень мало, и всё держится на энтузиазме самих участников. Голубеводство может вновь войти в моду, но этот интерес надо стимулировать на всех уровнях. Иначе оно так и останется редким увлечением, подвластным лишь романтикам…

Любовь и голуби Домашние голуби, потерявшись, часто прибиваются к уличным собратьям, а вот обратная ситуация – исключение из правил. Александр шутит: «Такой голубь – как волк: сколько ни корми, всё смотрит в лес». Но любовь, похоже, творит чудеса. В голубятне у Александра живёт «дикарь», которого подобрали со сломанным крылом. Когда самца выходили и отпустили на волю, он улетел на несколько дней, а затем… вернулся. Оказалось – присмотрел себе в пару симпатичную белую голубку. В порядке эксперимента Александр оставил одно яйцо. На свет появился белый голубёнок, очень похожий на маму. В тему На перекрёстке Малышева – Мичурина появилась благотворительная птичья столовая – небольшой участок, огороженный пластиковым заборчиком и табличкой «Место для кормления голубей». В ТСЖ «Малышевский», рядом с которым поставили заборчик, «Облгазете» пояснили, что направляли запрос по этому поводу в администрацию Октябрьского района, но выяснить, кто поставил этот арт-объект, не удалось.

Фото: из архива Александра Шестакова

Фото: из архива Александра Шестакова