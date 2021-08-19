Дворец детского творчества в Нижнем Тагиле закрывают на капремонт

Во Дворце творчества юных занимаются 4,5 тысячи детей из всех районов Нижнего Тагила. Фото: Галина Соколова

Самое крупное учреждение дополнительного образования Нижнего Тагила готовится к большому ремонту. На обновление Городского дворца детского и юношеского творчества из областного бюджета выделяется 342 млн рублей. На время ремонта творческие занятия будут перенесены в соседние школы и детские центры.

Единственный в Нижнем Тагиле детский дворец был открыт в 1988 году. Огромные площади муниципального учреждения – 11780 квадратных метров – позволили разместить 300 кружков, студий, секций для занятий техническим творчеством. А использование пандусов вместо привычных лестничных пролётов обеспечило беспрепятственный доступ на все этажи людям с ограниченными возможностями здоровья. Хотя учреждение находится практически на выезде из города, сюда приезжают ребята из всех районов. В прошлом учебном году в объединениях Дворца занимались 4,5 тысячи юных тагильчан в возрасте от 3 до 18 лет.

Несмотря на относительную молодость здания, оно остро нуждается в ремонте. Работу учреждения осложняют протекание кровли и холод в помещениях.

– После обновления у нас будет тепло, безопасно, красиво. Планируется утепление фасада, замена сетей, в том числе электрических, которые уже не раз из-за давности службы давали сбой. Дворец также оснастят новейшим оборудованием. Для меня и коллег это просто мечта, – рассказала директор Дворца Оксана Михневич.

Радость сотрудников Дворца понятна: собственными силами муниципалитет обеспечить требуемые ремонтные работы был не в силах. В городе помнят случай, когда в 2011 году после выступления перед высокими гостями юный вокалист Никита Самойлов попросил у тогдашнего губернатора Свердловской области Александра Мишарина средства на ремонт крыши Дворца творчества. Тогда компания «ЕВРАЗ» выделила 3 млн рублей, чтобы подлатать кровлю.

Нынче Дворец будет не только отремонтирован внутри, его педагоги получат дополнительные возможности для занятий с воспитанниками на свежем воздухе. На примыкающей к учреждению территории кипит стройка стоимостью 511 млн рублей. Проект «Тагильская лагуна-2», куратором которого выступает Ростуризм, предусматривает укрепление береговой линии, обустройство спортплощадок и беговой и велосипедной дорожек. Здесь строятся картодром, автогородок, стартовая площадка для авиамоделей, бассейн для судомодельного спорта.

– Дворец творчества и территория «Тагильской лагуны-2» составят единый комплекс для развития юных жителей нашего города. Детали проектов мы обсуждаем с теми, кто будет пользоваться результатами работы строителей. Для этого встречаемся с педагогами и родителями воспитанников учреждения, спортсменами, – пояснил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Вокруг дворца кипит стройка стоимостью 511 млн рублей. Фото: Галина Соколова

Нижний Тагил получит к 300-летию территорию счастливого детства. Фото: Галина Соколова