В Екатеринбурге увеличили площадь парка Маяковского

Площадку у главного входа в ЦПКиО Екатеринбурга освободят от аттракционов. Фото: Галина Соловьёва.

ЦПКиО Екатеринбурга стал больше. В постоянное пользование парка передан земельный участок, расположенный на улице Ткачей.

Соответствующее решение принял мэр города Алексей Орлов. Это поможет муниципальному учреждению избавиться от "неприглядных аттракционов" у входа в парк, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Раньше участок не относился к парку. В связи с этим администрация ЦПКиО не имела законных оснований влиять на работу аттракционов, в том числе следить за безопасностью.

Ранее о том, что территорию около главного входа начали освобождать от "экономического насилия" - навязчивых торговых точек и аттракционов, которые предлагали свои услуги каждому, заявлял новый директор ЦПКиО Павел Зубакин.

ЦПКиО имени Маяковского – старейший и крупнейший парк Уральского федерального округа. Свою историю он отсчитывает с лета 1934 года и ежегодно принимает более 2,5 миллиона посетителей.

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