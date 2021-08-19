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Общество
19 августа 2021, 17:30

Корпорация "Маяк" прекратила переговоры по реконструкции гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге

Гостиница "Исеть"

Такое решение связано с тем, что в здании гостиницы действуют компании, которые арендовали часть помещений на первом этаже. Фото: Павел Ворожцов.

Реконструкция гостиницы "Исеть" в центре Екатеринбурга откладывается на неопределённый срок. Корпорация "Маяк", которая была одним из кандидатов на проведение ремонта здания, прекратила переговоры о заключении концессионного соглашения.

По словам вице-президента корпорации "Маяк" Олега Мошкарёва, такое решение связано с тем, что в здании гостиницы работают компании, которые арендовали часть помещений на первом этаже. Речь идёт о ресторанах, кофейнях и магазинах.

"Сейчас объект не является свободным от прав третьих лиц, помещения, расположенные в подвале, на первом этаже и антресоли первого этажа объекта, обременены правами долгосрочной аренды. Оснований для расторжения договора аренды с действующим арендатором нет", - заявил Олег Мошкарёв "Областной газете".

Изданию уточнили, что руководство "Маяка" не рассматривает совместное использование помещений, так как это значительно увеличивает сроки окупаемости затрат на проведение ремонта.

"Понимая всю ответственность и знаковость объекта, мы сочли необходимым прекратить переговоры о заключении концессионного соглашения и направили в адрес Правительства СО соответствующее письмо", - добавил вице-президент корпорации "Маяк".

Напомним, в марте 2021 года корпорация заявила о намерении вложить в реконструкцию гостиницы "Исеть" более 400 млн рублей. Предложение о финансировании, модернизации (реконструкция/сохранение/приспособление) и эксплуатации гостиницы "Исеть" подписал представитель отеля Ramada Yekaterinburg (принадлежит корпорации) Вадим Стихин. Концессионное соглашение было рассчитано на 49 лет.

Областная газета Свердловской области

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