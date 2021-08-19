Житель посёлка Нейво-Шайтанский удостоился почётного знака «Трудовая доблесть России»

Виктор Балакин – коренной житель посёлка Нейво-Шайтанский. Он родился здесь в 1952 году и с тех пор покидал Средний Урал лишь в 80-е для участия в строительстве БАМа и Ангарского химкомбината. Фото: Из личного архива Виктора Балакина

Предприниматель Виктор Балакин из небольшого села под Алапаевском стал первым обладателем этой награды в Свердловской области. Почётный знак ему вручили за выдающиеся успехи в производственной, общественной и культурной деятельности. В родной Нейво-Шайтанке он обеспечил работой около двухсот односельчан – это десятая часть местного населения – и восстановил Петропавловскую церковь, построенную в 1797 году известными уральскими заводовладельцами Яковлевыми.

Знак отличия директору комплекса предприятий по добыче и обработке гранита Виктору Балакину вручили известный отечественный писатель, почётный гражданин Алапаевска Анатолий Пшеничный и заместитель руководителя Всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России» Григорий Самсонов. Гости из Москвы отметили значительный вклад предпринимателя в социальную жизнь посёлка Нейво-Шайтанский.

– С начала 2000-х годов усилиями Виктора Николаевича началось восстановление Сусанского железоделательного и чугуноплавильного завода, построенного еще в 1739 году и просуществовавшего до 1976-го, – сказал Анатолий Пшеничный. – За 20 лет он смог восстановить два из трёх корпусов завода и оборудовать их современными станками по обработке уральского гранита, который пользуется спросом в Краснодарском крае, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах России для благоустройства станций метро, набережных, парков и пешеходных зон. Не обделён его вниманием и посёлок Нейво-Шайтанский: наш земляк активно занимается ремонтом местных дорог, восстановлением памятников и оказанием благотворительной помощи школе, детсаду, дому культуры и музею.

Многое Виктор Балакин делает и для сохранения исторического наследия. С 2005 года он возрождает церковь во имя апостолов Петра и Павла – памятник архитектуры регионального значения, от которой в 90-е остались лишь стены и разрушенный купол. Как говорит уроженка Алапаевска Дарья Костина, православный храм вдохнул новую жизнь в посёлок: теперь полюбоваться им едут туристы со всей Свердловской области. А для дома культуры и патриотического клуба «Звезда» наш земляк регулярно закупает спортивный инвентарь, костюмы, музыкальную аппаратуру и инструменты, чтобы местные жители вели здоровый образ жизни и занимались творческой самодеятельностью в хоре, кружках и секциях.