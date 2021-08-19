Жители частного сектора в Нижнем Тагиле должны за электричество 36 миллионов рублей

За лето в Нижнем Тагиле отключили около 100 домов. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле жители частных секторов и пригорода не оплачивают электроэнергию. Долг перед компанией уже составил 36 миллионов рублей.

За одно лето сотрудники "Нижнетагильской Энергосбытовой компании" отключили от электропитания почти 100 должников. За июнь и июль отключили 73 дома. Оплата поступила лишь по 42 адресам. Кроме основной суммы долга людям пришлось заплатить дополнительно по три тысячи рублей за повторное подключение к электричеству, сообщает пресс-служба поставщика.

На прошлой неделе отключения произошли в районе Новой Кушвы, на Тагилстрое и в Черноисточинске. Из-за должников страдают и соседи, потому что сначала необходимо обесточить всю линию электропередач, потом при помощи автовышки блокировать электроэнергию точечно по адресам, а после этого возобновить подачу тока в остальные дома.

За долги могут лишить не только электричества, но и имущества. Также существует запрет на выезд за границу для тех, у кого есть не оплаченные счета. В Свердловской области более 212 тысяч жителей из-за долгов не могут выехать за пределы страны.

Читайте также:

Первоуральск начнёт экономить на освещении.

Как свердловским садоводам сдать электросети в аренду.