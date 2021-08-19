Екатеринбурженка стала лучшей швеёй в Свердловской области

На конкурсе женщины должны были сшить юбку на девочку. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области завершился конкурс на звание лучшей швеи. В нём приняли участие 16 мастериц.

В номинации "Лучшая швея" конкурса "Славим человека труда" приняли участие 16 женщин из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Серова, Богдановича и Невьянского района, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

За шесть лет проведения конкурса это - самая обширная география и максимальное количество участников.

"Сегодня Свердловская область становится не только металлургическим и машиностроительным центром страны, но здесь активно развивается индустрия моды. Наши бренды известны за пределами региона и даже страны", – цитирует заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина департамент информполитики региона.

Участницы должны были в течение двух часов сшить юбку для девочки. Победителем стала Марина Гильфанденова из Екатеринбурга. Второе место отдали Екатерине Жарких из Серова. Третье - у ещё одной екатеринбурженки Оксаны Трусовой. Изготовленные изделия отправятся в детские дома.

За призовые места полагается премия. Первое - 55 тыс.рублей, второе - 45 тыс.рублей, и третье - 30 тыс. рублей.

Сейчас на территории Свердловской области работает порядка 300 швейных предприятий. На них трудится примерно 4 000 швей.

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