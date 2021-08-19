Свердловская семья Новопашиных вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года"

Семья Алексея и Оксаны Новопашиных, у которых на сегодняшний день трое детей, образовалась почти 16 лет назад, в октябре 2005 года. Фото: Борис Ярков.

Семья Алексея и Оксаны Новопашиных из села Байкалово вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года". Они выиграли в номинации "Сельская семья".

Всего в 2021 году оргкомитет конкурса получил 366 представлений на семьи, одержавших победу на региональных этапах. В финале разыгрывались пять номинаций: "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья - хранитель традиций", "Многодетная семья" и "Золотая семья".

Церемония награждения победителей пройдёт в Москве в ноябре 2021 года.

Семья Алексея и Оксаны Новопашиных, у которых на сегодняшний день трое детей, образовалась почти 16 лет назад, в октябре 2005 года.

В 2007 году Алексей открыл собственную мебельную фабрику, которая к 2021 году превратилась в крупнейшего производителя мебели в Восточном управленческом округе с самым большим количеством сотрудников - 50 человек. Помимо этого Алексей профессионально занимается спортом, является трёхкратным чемпионом ночной лиги по хоккею в команде "POLLA" Тюменской области и тренером хоккейной команды "Стальные журавли".

Супруга Алексея - Оксана - работает заведующей в Байкаловском Центральном доме культуры и реализует проект "Истоки", направленный на сохранение национальных культурных традиций. Также Оксана Новопашина создаёт фильмы краеведческой направленности и организует ремесленные выставки регионального масштаба.

Старший сын Глеб будучи учеником восьмого класса ведёт собственный канал на YouTube, играет на аккордеоне и профессионально занимается хоккеем. Четвероклассница Ульяна учится играть на фортепиано, танцует и поёт в народном ансамбле. На её счету уже есть несколько побед во всероссийских вокальных конкурсах, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Самый младший сын - Назар - пошёл по стопам отца и старшего брата. Он с четырёх лет занимается хоккеем и не планирует бросать своё увлечение. На вопрос "Кем хочешь стать?" он отвечает – "Учёным, палеонтологом и журналистом".

Напомним, что в июле "ОГ" писала о счастливой свердловской семье Максима и Лилии Сыропятовых, с которыми в 2019 году встречался Президент России Владимир Путин.