Губернатор проверил готовность школ к новому учебному году

В Камышлове губернатор встретился с рабочими завода «ЭЛТЕЗА» и обсудил с ними вопросы участия предприятия в развитии города. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Глава региона совершил рабочую поездку в Камышлов и Сухой Лог, чтобы встретиться с жителями и местными властями этих муниципалитетов и обсудить с ними главные проблемы, волнующие людей.

Школам – «пятёрка»

В ходе этой поездки глава региона заехал в школы, как подчёркивает департамент информационной политики, «специально для того, чтобы убедиться, что детям там в новом учебном году будет обеспечена полная безопасность, включая эпидемиологическую и антитеррористическую». При этом особое внимание должностных лиц губернатор обратил на необходимость обеспечения высокого качества работы школьных столовых.

Так, в ходе посещения школы №7 в Сухом Логе губернатор осмотрел пищеблок и поинтересовался, нет ли жалоб учеников и родителей на организацию питания детей.

– Скоро начнётся учебный год, и мы должны быть к нему готовы, – сказал губернатор. – Поэтому в каждом городе я стараюсь уделить внимание школам: и не только оснащению учебных кабинетов, но и столовым. Мамы знают, накормить ребёнка — задача непростая. И ещё сложнее сделать так, чтобы дети с удовольствием ели столовскую еду.

По словам губернатора, организация питания равноценна организации учебного процесса. Ведь голодному ребёнку, напомнил он, нет дела до роботов и 3D-принтеров. Поэтому в 2021 году на бесплатные обеды для школьников с первого по четвёртый класс в областной бюджет заложено более пяти миллиардов рублей.

Губернатор подчеркнул, что считает правильным, когда родители высказывают свои замечания по качеству питания в школьных столовых, и одобряет родительские комитеты, которые тщательно следят за тем, как работают школьные столовые.

– Минобразования знает, что я требую немедленного реагирования и устранения таких проблем в кратчайшие сроки, — сказал он.

Посетил руководитель региона и камышловскую среднюю школу №3. Эта школа знаменита не только тем, что она крупнейшая в городе по количеству учащихся (более тысячи ребят), но и тем, что является экспериментальной площадкой Уральского государственного педагогического университета по подготовке школьников к олимпиадам по физике, химии и математике. Глава региона убедился, что к 1 сентября здесь готово почти всё: и учебные классы, и вся инфраструктура безопасности. Родители, по его мнению, могут не беспокоиться, что в связи с угрозой распространения коронавируса их детей опять переведут на дистанционное обучение.

– В Свердловской области, – подчеркнул губернатор, – сегодня всё готово для того, чтобы все школьники начали учебный год за партами. 60 процентов педагогов по области, а в Камышлове – 80 процентов – поставили прививки. Я очень высоко ценю такой ответственный подход местных властей.

Особые поручения

Кроме проблем подготовки школ к новому учебному году глава региона обсудил с жителями двух муниципалитетов и другие волнующие их вопросы, посетил объекты, требующие его внимания. В Камышлове он встретился с рабочими завода «ЭЛТЕЗА», с которыми обсудил вопросы участия предприятия в развитии города.

А в Сухом Логе побывал на печально знаменитом долгострое на улице Белинского. Многоэтажный дом с большой помпой там начали возводить в 2006 году, но затем работы свернулись из-за финансовых проблем строительной компании. Сейчас стройку передали новому подрядчику, который обещает сдать первую жилую секцию уже в этом году. Часть квартир этого дома предназначена для учителей, врачей и для детей-сирот. Губернатор потребовал, чтобы именно им выделили в этой новостройке жильё с самой удобной современной планировкой.

В ходе поездки глава региона дал также поручения по ремонту в Сухом Логе аварийного моста через реку Пышму и обустройству пешеходного перехода для школьников через оживлённую городскую дорогу.