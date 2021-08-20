Уровень смертности в Свердловской области вырос на 12%

Снижение рождаемости и рост смертности привели к ещё большей естественной убыли. Фото: Нина Георгиева.

В Свердловской области зафиксирован рост смертности населения. За первое полугодие 2021 года в регионе скончались 32 717 человек, что на 3 570 (12%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем на Среднем Урале отмечено и снижение уровня рождаемости. За первые шесть месяцев этого года в области на свет появились 20 876 младенцев. Это на 255 новорождённых меньше, чем за январь - июнь 2020 года.

Снижение рождаемости и рост смертности привели к ещё большей естественной убыли. Если в январе-июне прошлого года она составляла 8 016 человек, то в этом году увеличилась до 11 841, говорится на сайте Свердловскстата.