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Общество
20 августа 2021, 11:53

Уровень смертности в Свердловской области вырос на 12%

кладбище

Снижение рождаемости и рост смертности привели к ещё большей естественной убыли. Фото: Нина Георгиева.

В Свердловской области зафиксирован рост смертности населения. За первое полугодие 2021 года в регионе скончались 32 717 человек, что на 3 570 (12%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем на Среднем Урале отмечено и снижение уровня рождаемости. За первые шесть месяцев этого года в области на свет появились 20 876 младенцев. Это на 255 новорождённых меньше, чем за январь - июнь 2020 года.

Снижение рождаемости и рост смертности привели к ещё большей естественной убыли. Если в январе-июне прошлого года она составляла 8 016 человек, то в этом году увеличилась до 11 841, говорится на сайте Свердловскстата.

Областная газета Свердловской области

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