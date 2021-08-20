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20 августа 2021, 13:00

В Нижнем Тагиле начали строительство нового въездного знака

Стелла

Проект обойдётся городу в 10,5 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов в Нижнем Тагиле началось возведение нового въездного знака "Город трудовой доблести". Его строительство планируют завершить к концу ноября 2021 года.

По словам главного инженера службы заказчика городского хозяйства Сергея Гладышева, рабочие демонтировали старый въездной знак, организовали и огородили строительную площадку.

"В настоящее время работники приступили к устройству фундамента. Проектировщики нашли грамотные инженерные решения, чтобы монументальный объект был архитектурно сбалансированным и прочным. По предварительным данным, нагрузка на фундамент будет составлять более 20 тонн", - сказал Гладышев.

Строительную площадку посетил замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров. Он заявил, что все работы идут в соответствие с графиком. Сейчас перед подрядной организацией стоит задача завершить бетонирование основания и монтаж гранита до прихода минусовых ночных температур, то есть, до конца сентября.

Завершить строительство въездного знака "Город трудовой доблести" планируется к концу осени текущего года, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Проект обойдётся городу в 10,5 млн рублей. Подрядчиком выступила компания из Тюмени.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" Президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года.

Большинство тагильчан проголосовало за то, чтобы поставить стелу в честь присвоения звания на Привокзальной площади, однако в начале июня 2021 года власти Нижнего Тагила приняли решение отложить реконструкцию Привокзальной площади, где также должна будет появиться надпись «Нижний Тагил - город трудовой доблести». Они решили не создавать дополнительные транспортные проблемы в городе на фоне ремонта путепровода на ул. Циолковского.

Сюжет

Города трудовой доблести
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Областная газета Свердловской области

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В Нижнем Тагиле начали строительство нового въездного знака