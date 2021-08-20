В лесопарках Екатеринбурга пройдут противопожарные рейды

Проведение мероприятий обосновано жаркими погодными условиями. Фото: Павел Ворожцов.

Ближайшие выходные в Екатеринбурге будут жаркими - воздух прогреется до +35ºС. Для предупреждения лесных пожаров в городских лесопарках пройдут рейды.

Проверки 21 и 22 августа организуют полицейские совместно с городским и областным лесничествами. Они посетят зоны Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озёрского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесопарков и парк им. Лесоводов России.

"Проведение мероприятий обосновано жаркими погодными условиями, ожидающимися в выходные, а также безответственным отношением некоторых граждан к соблюдению противопожарных норм", - отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

По данным Уральского гидрометцентрта, 20-23 августа в отдельных районах Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). На крайнем западе региона - чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

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