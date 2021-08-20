Темы дня

Общество
20 августа 2021, 17:42

Алексей Орлов проведёт экскурсию по зданию администрации для учеников гимназии №13

Здание администрации Екатеринбурга

Ученики посетят здание администрации и башню с часами. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге выбрали победителей в конкурсе на лучшее поздравление города с Днём рождения. Ими стали ученики гимназии №13.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвёл итоги конкурса у себя в Instagram.

"Просмотрел десятки роликов. Трудно было сделать выбор, но победителя определить всё-таки пришлось. Это гимназия № 13. Разные локации, поздравления на русском и английском. Просто класс. Поздравляю!", - сказала Алексей Орлов.

Он добавил, что большее количество просмотров набрало только видео от футбольного клуба "Урал", но на экскурсию в башню с часами он всё-таки пригласит школьников. Также глава города пригласил ребят из 121-го детского сада за их активность.

Напомним, ранее глава города выступил с предложением проводить экскурсии по зданию администрации, в том числе в башню с часами, на регулярной основе. 

В День города екатеринбуржцев с праздником поздравили также звёзды российской эстрады: Валерий Меладзе, Ани Лорак ,Григорий Лепс, Леонид Агутин и другие.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.08.2021, 18:20 / Общество
Пожары в Свердловской области будут локализовывать встречным палом
20.08.2021, 18:06 / Политика
Ангела Меркель в последний раз встретилась с Владимиром Путиным в статусе канцлера Германии
20.08.2021, 17:42 / Общество
Алексей Орлов проведёт экскурсию по зданию администрации для учеников гимназии №13
20.08.2021, 17:16 / Экономика
Росстат подсчитал, на сколько выросла стоимость «набора первоклассника»
20.08.2021, 17:07 / Общество
В Екатеринбурге на три недели изменят схему движения автобуса №76