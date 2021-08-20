Алексей Орлов проведёт экскурсию по зданию администрации для учеников гимназии №13

В Екатеринбурге выбрали победителей в конкурсе на лучшее поздравление города с Днём рождения. Ими стали ученики гимназии №13.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвёл итоги конкурса у себя в Instagram.
"Просмотрел десятки роликов. Трудно было сделать выбор, но победителя определить всё-таки пришлось. Это гимназия № 13. Разные локации, поздравления на русском и английском. Просто класс. Поздравляю!", - сказала Алексей Орлов.
Он добавил, что большее количество просмотров набрало только видео от футбольного клуба "Урал", но на экскурсию в башню с часами он всё-таки пригласит школьников. Также глава города пригласил ребят из 121-го детского сада за их активность.
Напомним, ранее глава города выступил с предложением проводить экскурсии по зданию администрации, в том числе в башню с часами, на регулярной основе.
В День города екатеринбуржцев с праздником поздравили также звёзды российской эстрады: Валерий Меладзе, Ани Лорак ,Григорий Лепс, Леонид Агутин и другие.