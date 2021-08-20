Алексей Орлов проведёт экскурсию по зданию администрации для учеников гимназии №13

Ученики посетят здание администрации и башню с часами. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге выбрали победителей в конкурсе на лучшее поздравление города с Днём рождения. Ими стали ученики гимназии №13.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвёл итоги конкурса у себя в Instagram.

"Просмотрел десятки роликов. Трудно было сделать выбор, но победителя определить всё-таки пришлось. Это гимназия № 13. Разные локации, поздравления на русском и английском. Просто класс. Поздравляю!", - сказала Алексей Орлов.

Он добавил, что большее количество просмотров набрало только видео от футбольного клуба "Урал", но на экскурсию в башню с часами он всё-таки пригласит школьников. Также глава города пригласил ребят из 121-го детского сада за их активность.

Напомним, ранее глава города выступил с предложением проводить экскурсии по зданию администрации, в том числе в башню с часами, на регулярной основе.

В День города екатеринбуржцев с праздником поздравили также звёзды российской эстрады: Валерий Меладзе, Ани Лорак ,Григорий Лепс, Леонид Агутин и другие.