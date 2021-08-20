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20 августа 2021, 18:48

В Свердловской области определили вид памятника Владиславу Тетюхину

Памятник Владиславу Тетюхину

Народным голосованием победителем выбрали эскиз Игоря Линевич-Яворского. Фото: пресс-служба ВСМПО-Ависма

В Свердловской области завершился конкурс на эскиз памятника Владиславу Тетюхину. Его установят в Верхней Салде.

Конкурс проводила корпорация ВСМПО-Ависма. Оргкомитет рассмотрел 43 эскиза от 39 авторов и авторских коллективов. Среди участников были профессиональные и самодеятельные скульпторы, члены Союза архитекторов и Союза дизайнеров России, студенты художественных вузов и сотрудники проектных бюро, сообщают в пресс-службе корпорации.

На народное голосование было отобрано две работы - эскизы скульпторов Олега Ершова и Игоря Линевич-Яворского в сотрудничестве с Денисом Бобылевым и Игорем Машковым.

Наибольшее число голосов набрала работа авторского коллектива во главе с Игорем Линевич-Яворским. Скульптуру по их рисунку установят в парке имени Владислава Тетюхина в Верхней Салде за счёт финансирования ВСМПО-Ависма.

Напомним, обсуждения проекта памятника и парка имени Владислава Тетюхина начались ещё в прошлом году.

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Областная газета Свердловской области

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