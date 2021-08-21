Екатеринбург накрыл плотный смог

В городе и области в ближайшие дни будет очень жарко и безветренно. Нина Георгиева

На Екатеринбург опустился смог на фоне безветрия. Горожане жалуются на запах гари и плохое самочувствие.

Авиолесоохрана сообщает, что в Свердловской области действует 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 637 гектаров. По данным НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», ближайший к столице Урала лесной пожар бушует вблизи Первоуральска.

В связи с неблагоприятной обстановкой ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей держать закрытыми окна квартиры или офиса в ночные и утренние часы, так как в это время концентрация вредных веществ в воздухе особенно велика.

Спасатели также рекомендуют занавешивать открытые окна или форточки мокрой марлей или любым другим тонким полотном. Не помешает пить побольше жидкости, употреблять фрукты и овощи.

Специалисты советуют любителям табака сократить количество выкуриваемых сигарет. Употребление спиртного также может ухудшить самочувствие во время смога. Длительные прогулки, как и физические нагрузки также оказались под запретом.

Чтобы дома было лучше дышать в этих непростых условиях, поможет влажная уборка и увлажнение воздуха.

«При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу», - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как писала «Областная газета», вчера, 20 августа, крупные возгорания действовали под Первоуральском, Камышловом и в Пышминском районе. «Мы приняли решение бороться с огнём встречным палом. Это может привести к появлению дыма, который снова доберётся до Екатеринбурга. Но спасатели говорят, что уже к завтрашнему утру (21 августа — прим. ред.)пожары удастся локализовать», - написал губернатор Свердловской области в своём Instagram.