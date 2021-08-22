Поливальные машины будут спасть города Свердловской области от жары и смога

Многие в жару спасаются у фонтанов. Фото: Галина Соловьёва

Власти Свердловской области приняли ряд решений, направленных на защиту здоровья граждан в жаркую погоду. К работе подключили четыре региональных министерства и поливальную технику.

Губернатор Свердловской области поручил всем главам оставаться на территории своих муниципалитетов. Также они должны на постоянной основе мониторить обстановку. На улице необходимо вывести поливальную технику, чтобы они остужали дороги и тротуары. Это должно облегчить самочувствие людей.

Также глава региона поручил следить за состоянием минерализованных полос. Министерство природы должно отслеживать качество воздуха. Оно вместе с министерством общественной безопасности и МЧС будут продолжать локализацию и ликвидацию пожаров. Особое внимание уделят профилактике - к рейдам максимально привлекут правоохранительные органы.

Министерство здравоохранения региона должно подготовиться к оперативному оказанию помощи людям с тепловыми ударами и болезнями, которые обостряются в жару.

Напомним, в выходные в Свердловской области установилась жаркая погода. 21 августа Екатеринбург побил температурный рекорд 1935 года. Воздух прогрелся до +34,7°C.