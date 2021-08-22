В России 22 августа отмечается День Государственного флага

Триколор был вновь поднят как государственный флаг 22 августа 1991 года. Фото: Галина Соловьёва

22 августа в России отмечается День Государственного флага. В этом году исполняется 30 лет со дня принятия символа новой России.

22 августа 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.

Праздник был учреждён на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Размер триколора составил 1 000 кв.м. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса.