Спасателей Свердловской области перевели в режим повышенной готовности из-за жары

Сотрудники МЧС будут беседовать с гражданами и напоминать им о пожарной безопасности. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области установилась жаркая и безветренная погода. Это может привести к ухудшению пожароопасной обстановки. Для обеспечения безопасности свердловских спасателей перевели в режим повышенной готовности.

В строй дополнительно вывели 423 человека и 135 единиц техники пожарно-спасательных гарнизонов, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Усилена работа надзорных служб МЧС России и органов местного самоуправления в жилом секторе и на водоемах. Проводится разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности в быту, при эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования", - говорится в сообщении.

Центр управления в кризисных ситуациях в круглосуточном режиме контролирует оперативную обстановку и функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории Свердловской области.

В 43 муниципалитетах Свердловской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность в лесах.

Напомним, накануне Екатеринбург побил температурный рекорд 1935 года. Воздух прогрелся до +34,7°C. Власти Свердловской области подключили четыре министерства и поливальную технику для защиты здоровья граждан в жаркую погоду.