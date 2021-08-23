Свердловские власти одобрили строительство крупного логистического комплекса в Екатеринбурге

Реализация проекта потребует порядка 8 миллиардов рублей инвестиций. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге построят крупный логистический центр одного из российских онлайн-ритейлеров. После открытия первой очереди комплекса появится более 5 тысяч новых рабочих мест.

Соглашение о реализации проекта было подписано в постоянном представительстве в Москве. Подписи под документом поставили глава Среднего Урала и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

Специалисты нового распределительного центра будут производить сортировку и хранение товаров. Здесь также организуют доставку и обработку возвратов. В результате местные предприниматели смогут нарастить свои продажи в сегменте интернет-торговли и оптимизировать затраты на логистику.

«Инициатива по созданию многофункционального торгово-логистического центра полностью укладывается в концепцию регионального развития», — передаёт слова губернатора департамент информационной политики Свердловской области.

Площадь первой очереди логоцентра составит 100 тысяч квадратных метров. Ожидается, что её возведут в 2022-2023 годах. Инвестиции в строительство распределительного комплекса составят порядка 8 миллиардов рублей.

По словам Татьяны Бакальчук, на площадке возглавляемой ею компании сегодня свои товары покупателям предлагают около 6,6 тысячи свердловских предпринимателей. За год их число выросло в четыре раза, а их продажи в I полугодии 2021 года увеличились в 2,4 раза - до четырёх миллиардов рублей.

Сопровождать проект и способствовать реализации подписанного соглашения будет Корпорация развития Среднего Урала. Где конкретно построят новый комплекс, не сообщается.

Напомним, соглашение о создании на территории Свердловской области транспортно-логистических центров было подписано в июле прошлого года. Подобные грузовые хабы позволят вывести из крупных городов часть грузовых потоков, снизить финансовые издержки и увеличить скорость перевозок.

Как писала «Областная газета», чуть более месяца назад администрация Екатеринбурга согласовала проект транспортно-логистического центра, который появится севернее озера Шарташ на площади в 162 гектара. Инвестор обязался построить железнодорожные пути и контейнерные площадки. Здесь будет остановка грузовых поездов с товарами различной категории. Строительство планируют завершить к 2024 году.