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23 августа 2021, 15:44

Умер бывший директор Уралвагонзавода Николай Малых

Николай Малых

Николай Малых умер на 74-м году жизни. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области скончался бывший директор Уралвагонзавода Николай Малых. Ему было 73 года.

Информацию подтвердили корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службеАО "Концерн "Уралвагонзавод". Точная причина смерти не уточняется.

Досье:

Николай Малых родился 13 августа 1948 года в деревне Бобылёво Кировской области. В 1966 года стал трудиться на Уралвагонзаводе в должности слесаря-инструментальщика криогенного производства. В 1997 году стал генеральным директором УВЗ и пробыл на этой должности до 2009 года.

В 2004 и 2008 годах избирался депутатом Палаты представителей Заксобрания Свердловской области по Дзержинскому избирательному округу.

В 2018 году был награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской область" II степени. Также является почётным гражданином Свердловской области и Нижнего Тагила. Награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" и медаль "За трудовую доблесть".

Областная газета Свердловской области

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