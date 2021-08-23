Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 24 августа

Если гроза застала вас на улице, стоит зайти в помещение. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. 24 августа местами на территории региона вновь ожидаются грозы, ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ свердловского МЧС России рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности. Третий день подряд жителей просят отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Находясь дома необходимо закрыть окна и двери, отключить электроприборы. Если гроза застала вас на улице, стоит зайти в помещение. При этом не нужно прятаться под деревьями и рекламными конструкциями.

В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Несмотря на грозы и порывистый ветер, в начале новой недели на Среднем Урале сохранится изнуряющая жара. Подробнее об этом читайте тут.