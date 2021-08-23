За участие в акселераторе по промышленному туризму борются 10 свердловских предприятий

Прошедшие отбор компании назовут 1 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Заявки на участие во «Всероссийском акселераторе по промышленному туризму» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторга РФ направили 10 свердловских предприятий. Компании, вошедшие в программу акселератора, пройдут бесплатное обучение у экспертов федерального уровня по созданию и продвижению туристического продукта.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что заявки на участие от Среднего Урала подали: ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил), ЕВРАЗ Качканарский ГОК (Качканар), ТМК «Северский трубный завод» (Полевской), ТМК «Первоуральский новотрубный завод» (Первоуральск), Уралхиммаш (Екатеринбург), Уральские локомотивы (Верхняя Пышма), Свердловская железная дорога (Екатеринбург), Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда), Артинский завод (Арти), СМАК (Екатеринбург).

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что предприятия нашего региона заявлены под объединяющим хештегом #уралзаводит. «В регионе уже разработано более 50 индустриальных туристских маршрутов. Мы надеемся с помощью экспертов АСИ существенно повысить к ним интерес», – сказала она.

Всего в конкурсе на акселерацию участвуют 73 региона. Компании, прошедшие отбор, назовут 1 сентября.

Отметим, что в последнее время на Среднем Урале уделяют много внимания вопросам развития промышленного туризма. Весной в Шале состоялся круглый стол, посвящённый перспективам туристического развития демидовских поселений на Среднем Урале. Как писала «Областная газета», в Свердловской области насчитывается около 30 таких территорий – от Невьянска до села Чусового.