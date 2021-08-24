Когда и как можно пообщаться напрямую с губернатором, во сколько обойдётся уральцам «бесплатная газификация», правда ли, что COVID-19 угрожает интеллекту: обзор номера «ОГ» за 24 августа

Доброе утро, дорогие читатели. В свежем номере «Облгазеты» вы найдёте ответы на многие актуальные вопросы. Когда и как можно пообщаться с губернатором Свердловской области напрямую, во сколько обойдётся уральцам «бесплатная газификация», правда ли, что COVID-19 угрожает интеллекту. Из газеты вы также узнаете подробности прошедших событий и анонс предстоящих.

Свою первую прямую линию с уральцами губернатор Свердловской области провёл пять лет назад в «Областной газете». А в начале сентября нынешнего года он будет общаться с уральцами напрямуб на ОблТВ и на страничке областного правительства Вконтакте. Сообщаем подробности, как задать свой вопрос главе региона.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подробно рассказал «ОГ» о предстоящей «бесплатной газификации». Озвученная им сумма не сильно обрадует уральцев. По оценкам министра, на одноэтажный дом площадью до 100 квадратных метров траты составят 100–120 тысяч рублей. Правда, многим полагается компенсация части средств, и сейчас областные власти стараются расширить перечень льготников. Объяснил министр, как попасть в программу, какие дома включат в программу в первую очередь и кто будет проводить работы?

В подмосковной Кубинке дан старт Международному военно-техническому форуму «Армия-2021». Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин рассказал, как форум будет проходить в Екатеринбурге. Основные мероприятия состоятся 26, 27 и 28 августа с 9:00 до 17:30 на войсковом полигоне «Свердловский». Оружие, военные маневры, реконструкции… В спортивном секторе будут работать участки авиамоделирования, стрельбы из лука и пневматического оружия, метания гранаты. Все желающие смогут принять там участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, а для радиолюбителей военные связисты развернут площадку, на которой можно будет пройти начальный курс обучения азбуке Морзе и работы на телеграфном ключе.

Как установили английские учёные, COVID-19 угрожает интеллекту. Журналист «ОГ» вместе с доктором медицинских наук, профессором кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского государственного медицинского университета Мариной Нестеровой, разбирались, насколько это верно и что делать, чтобы минимизировать вред для мозга от страшной болезни.