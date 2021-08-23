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23 августа 2021, 22:53

В Екатеринбурге четыре дня подряд фиксировались температурные рекорды

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В Свердловской области зафиксировали самое долгое лето в истории метеонаблюдений. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге с 21 по 23 августа включительно установлено четыре температурных рекорда. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По её данным, 20, 21, 22 и 23 августа температура воздуха в уральской столице достигала 34,2°С, 35,3°С, 34,1°С, 35,8°С соответственно. Данные показатели побили предыдущие рекорды, зарегистрированные в 1934, 1935, 2016 и 1923 годах.

Как отмечает синоптик, жара скоро спадёт. В ближайшие дни раскалённый воздух начнёт постепенно перемещаться на Западную Сибирь. Движение атмосферного фронта будет сопровождаться кратковременным дождём, грозами, шквалистым ветром. Температура воздуха понизится на 10-15°С.

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