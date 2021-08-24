Россиян начнут информировать о размере будущей пенсии с 2022 года

Данные о будущей пенсии можно будет получить раз в три года. Фото: Владимир Мартьянов.

С 2022 года россиян начнут информировать о размере будущей пенсии. Соответствующий приказ подписал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получать мужчины от 45 лет и женщины от 40 лет. Речь идёт о гражданах, которые ещё не получают пенсию досрочно или по инвалидности.

Данные можно будет получить раз в три года, в том числе через портал Госуслуг или в Пенсионном фонде. Помимо размера будущей пенсии россиянам предоставят сведения о трудовом стаже.

Фото: приказ

Ранее в ПФР заявляли, что рассылка уведомлений о будущих пенсиях будет выполняться с 2021 года.

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