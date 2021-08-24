Число имён в Книге памяти раскулаченных Свердловской области перевалило за 50 тысяч

Архивистам приходится работать с документами разной сохранности – не все из них находятся в хорошем состоянии. Фото: Галина Соловьёва

Уральские архивисты продолжают увековечивать память жертв политических репрессий. Они уже внесли в общедоступную электронную базу половину свердловчан, пострадавших от раскулачивания в 1930–1950-е годы. Среди них не только зажиточные крестьяне, но и лица, лишённые избирательных прав.

Работа над книгой началась ещё в 2019 году. В ней участвуют около 50 человек – сотрудники Государственного архива Свердловской области, государственных архивов в городах Ирбите и Красноуфимске, Государственного архива административных органов Свердловской области, регионального Центра документации общественных организаций и 14 архивных учреждений в муниципальных образованиях севера и северо-востока Среднего Урала.

– В каждом архиве хранится свой массив документов по теме раскулачивания, в ГАСО – это тематическая картотека, составленная в 1950–1980-х годах, – рассказал «ОГ» директор ГАСО Евгений Шабалин. – Она содержит информацию по 29 фондам от Свердловского исполкома до Свердловского облсуда – в общей сложности более 100 тысяч имён. Документы фондов содержат списки и личные дела, протоколы заседаний и постановлений различных уровней исполнительной власти, анкеты, жалобы, заявления, характеристики, докладные записки, справки правоохранительных органов, информацию о раскулаченных и лишённых избирательных прав лицах.

В течение прошлого года архивисты добавили в ресурс сведения о более чем 25 тысячах человек. На текущий момент информационный ресурс «раскулаченные.рф» включает более 50 500 записей – это почти половина всех пострадавших. Наполненность карточек сведениями различна: где-то известны только фамилия, имя, отчество человека и сведения о раскулачивании или лишении избирательных прав, в других информации может быть больше – обозначен состав семьи, возраст, основание раскулачивания или лишениях избирательных прав.

Архивные документы находятся в различном физическом состоянии. Специфика времени создания документа заставляет архивиста снизить темп переноса информации с традиционного на электронный носитель, вчитаться в полупрозрачные листы кальки, размытые чернила, затухающий текст печатной машинки, в рукописный текст. Помимо физического состояния, хронологическая разрозненность документов требует дополнительного времени на выявление необходимой для занесения в ресурс информации и установления последовательности создания документов. Завершить наполнение информационного ресурса «Книга памяти раскулаченных крестьян Свердловской области» планируется к 2025 году.

– Книга важна для уральцев тем, что в ней они смогут найти информацию о своих раскулаченных родственниках: в год мы получаем сотни запросов в отношении раскулаченных, – отметила директор ГААОСО Оксана Селезнёва. – Основные документы по данной тематике сосредоточены в ГАСО, поскольку раскулачивание в административном порядке применялось местными органами власти. Но в архивно-следственных делах регионального подразделения ОГПУ-НКВД, которые хранятся в ГААОСО, нередко встречаются справки о раскулачивании. По нашим самым скромным прогнозам, это более 10 000 дел. Выявляемая нами информация позволяет дополнить Книгу памяти раскулаченных, создаваемую ГАСО.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что в целом теме раскулаченных уделяется не так много внимания, как репрессированным по другим мотивам.

– Память об этом сохраняют не только архивисты, но и наши общественники, – добавляет Татьяна Мерзлякова. – Например, в 2014 году жительница Ирбита Лидия Шевчук на свои деньги изготовила и установила в городе памятник жертвам коллективизации. Этот монумент был одним из первых в России, а сегодня мемориалы сельским труженикам появляются по всей стране.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».