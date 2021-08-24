В Свердловской области спустя девять лет завершилась реконструкция 400-летнего монастыря

На реконструкцию главного корпуса Покровского монастыря ушло 9 лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области завершили реконструкцию трёх знаковых исторических зданий. В их числе - главный корпус одного из старейших монастырей Урала в Верхотурье. Его ремонтировали девять лет.

Покровский женский монастырь основан в 1621 году в Верхотурье. За четыре века он пережил несколько пожаров, реконструкций и революцию.

Реставрация началась в 2013 году и шла девять лет. Здание не только отремонтировали, но и приспособили для нужд Свято-Покровского Верхотурского женского монастыря. В главном корпусе заменили перекрытия, кровлю, провели перепланировку и отделку помещений, отреставрировали фасады, внутренние декоративные элементы. Также в здании заменили все коммуникации.

Также в Верхотурье отремонтировали объект культурного наследия "Общественное здание", которое располагается на улице Карла Маркса. В 1998 году в здании XIX века произошёл сильный пожар, его степень сохранности составляла всего 26%. У него восстановили утраченные элементы, восстановили повреждённые огнём конструкции и благоустроили территорию.

Также завершился двухлетний ремонт усадьбы купца Степана Тупикова в Екатеринбурге. У "Дома актёра" отреставрировали фасады, обновили кровлю, окна и центральную входную группу.

Работы по реставрации и ремонту исторических зданий шли под контролем Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Заказчиком работ выступил "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге планируют осовременить здание Театра оперы и балета за 24 миллиона рублей.