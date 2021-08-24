Кушвинская семья, воспитавшая 25 детей, готовятся к новоселью

В Верхней Баранче детям хорошо жить у речки, но скоро школа – надо переезжать в город Фото: Галина Соколова

Пожар, случившийся 27 июля, оставил супругов Сергеевых и их приёмных детей без дома и имущества. Несчастье уникальной кушвинской семьи, воспитавшей 25 детей, приняли близко к сердцу многие свердловчане. Больших и маленьких погорельцев всем миром одели-обули, обеспечили продуктами. А областной благотворительный фонд взял на себя покупку для них нового жилья.

Семья стала счастьем и работой

Виктор и Елена встретились в 1993 году. У каждого уже был печальный семейный опыт и по двое детей. Решили растить их вместе и создали семью. В следующем году сын Артём пошёл в школу, и Елена обратила внимание на его одноклассницу Веру. Девочка была из неблагополучной семьи. Замкнутая, робкая… Когда педагоги инициировали перевод Веры в коррекционную школу, Елена встала на её защиту и доказала, что ребёнок не отстаёт в развитии, просто он педагогически запущен. Когда родителей Веры лишили прав, Сергеевы оформили опекунство. А ещё через год в семье родился общий первенец – Владислав.

С воспитанием шестерых детей Сергеевы отлично справлялись. Поверили в свои силы и решили не останавливаться.

– Когда специалист городского отдела образования Любовь Алексеевна Чермных предложила нам стать первой в Кушве приёмной семьёй, я призналась, что и сама об этом думала. В общем, согласились, – говорит Елена Сергеева.

У приёмных родителей нет педагогического образования (Виктор работал сварщиком, а Елена – пастухом), но сердечное отношение и честность во взаимоотношениях возвращали в опалённые детские души доверие к взрослым. Сергеевы каждое решение обсуждали с детьми: покупки, огородные посадки, школьные проблемы. Вместе увлечённо занимались творчеством, становились звёздами городских праздников. А в 2019 году стали призёрами областного этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».

Старшие дети уже повзрослели, привозят Виктору и Елене в гости внучат. Может, пора и отдохнуть, ведь главе семейства уже 60? Не получилось. В этом году по соседству из неблагополучной семьи изъяли пять детей: Алексея (12 лет), Милану (11 лет), Карину (10 лет), Кирилла (8 лет) и Катарину (6 лет). Братьев и сестёр сейчас не разделяют, пятерых взять в семью вряд ли кто-нибудь решился, поэтому юных кушвинцев ждал детдом. Сергеевы приняли их в семью, и 13 человек стали жить под одной крышей: Виктор, Елена, девять несовершеннолетних детей и ещё двое, которым уже исполнилось 18 лет.

Главное спасли

27 июля Елена, находясь во дворе, заметила клубы дыма над баней.

– У нас баня и дом под одной крышей. Всё занялось в считанные минуты. Первым делом вывели из дома детей, потом машину из гаража. Всё остальное сгорело, даже курочки в сарае, – вздыхает Елена.

Более всего ей жаль утраченный альбом, где велась фотолетопись семьи. Стоя у пепелища, дети переживали, что их теперь заберут из семьи Сергеевых. Милана даже всплакнула. Собрав всю ребятню, Сергеевы переехали временно в деревню Верхняя Баранча, где у двух приёмных детей есть дом – достался им в наследство. Жить там уютно только летом, зимой же дом промерзает. Тем временем новость о пожаре разлетелась по округе.

– В Кушве живет удивительная семья Сергеевых с 11 детьми. За свою жизнь Елена и Виктор успели воспитать 25 детей, родных и приёмных. До сих пор они собираются вместе за родительским столом. К сожалению, вчера в семье произошла трагедия – полностью сгорел их дом. Волонтёры уже нашли для семьи постельное бельё, подушки, одеяла, продукты… Я поручил как можно скорее найти возможность обеспечить Сергеевых новым жильём, – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Кушвинская мэрия тоже не бездействовала. В муниципальном резерве есть бывшая коммунальная шестикомнатная квартира, в ней сделан ремонт.

– Администрация помогает всем погорельцам, выдаём на ремонты от 25 до 120 тысяч рублей. В этом случае дом восстановлению не подлежит, поэтому мы предложили Сергеевым муниципальное жильё, – сообщил глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

Квартира понравилась, но позднее пришло предложение от благотворительного фонда о покупке дома. Конечно, этот вариант показался Сергеевым предпочтительнее, ведь семья всегда жила в доме с огородом, держала скот и домашнюю птицу. Документы для оформления сделки уже сданы в МФЦ. С переездом затягивать не будут, ведь детям скоро в школу. На новоселье будут приглашены все многочисленные родственники, а также люди, оказавшие поддержку семье в трудной ситуации, в том числе и журналисты «Областной газеты».

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Это только часть большой семьи Сергеевых Фото: Галина Соколова

Елена Анатольевна – педагог не по профессии, а по призванию Фото: Галина Соколова

Из пожара сразу после детей стали выводить домашних любимцев. Спасли. Фото: Галина Соколова

Соня – самый ласковый ребёнок в семье Фото: Галина Соколова