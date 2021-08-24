В Нижнем Тагиле утвердили концепцию ледового городка-2022

Для создания праздничного настроения в ледовом городке планируется разместить несколько фотозон и горок для малышей и подростков. Фото: Владимир Мартьянов.

В Нижнем Тагиле утвердили концепцию ледового городка, который украсит Театральную площадь в преддверии Нового года. Основной темой станет 85-летие студии «Союзмультфильм», которое отмечается в текущем году.

Помимо традиционных фигурок Деда Мороза и Снегурочки, на новогодней площадке появятся объёмные ледовые скульптуры персонажей «Союзмультфильма» - бременские музыканты, Карлсон, Незнайка.

"Вокруг памятника Черепановым, по предложению авторов проекта, расположатся фигуры Данилы-мастера, Огневушки-Поскакушки, Серебряного копытца. Все эти герои Павла Бажова - тоже персонажи мультфильмов известной студии", - отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фотозоны на территории ледового городка тоже планируется оформить в стиле любимых мультфильмов: «Снежная королева», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Сказка о золотом петушке». Основной акцент, как и в прошлом году, будет сделан на световом оформлении.

Отмечается, что к Новому году световые украшения появятся не только в центре города, но и главных улицах районов Нижнего Тагила.

Напомним, в прошлом году ледовый городок в Нижнем Тагиле был выполнен по мотивам «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». А праздничная площадка, посвящённая героям «Союзмультфильма» уже появлялась в Первоуральске. Гостей встречали ледяные Умка, котёнок Гав, Заяц и Волк из «Ну, погоди!» и другие персонажи.