Офисный недострой в Кировском районе Екатеринбурга превратят в торговый центр

Новый пятиэтажный торговый центр разместится в Университетском микрорайоне по адресу Библиотечная, 41. Фото: пресс-служба девелоперской компании "Первостроитель".

В уральской столице к концу 2022 года построят ещё один торговый центр. На сегодняшний день в Екатеринбурге работают более 70 ТЦ и ТРЦ.

Пятиэтажный торговый центр разместится в Университетском микрорайоне по адресу Библиотечная, 41. Изначально на этом месте строилось офисное здание, но в связи с его низкой востребованностью оно не было завершено. Сейчас здание будет достраиваться уже как ТЦ.

Общая площадь здания составит 11 471 квадратный метр, 3 669 кв. метров которой займут различные магазины, а ещё 3 800 кв. метров - образовательный центр. В левой части здания будет находится многоуровневая закрытая парковка, правда, всего на 63 машиноместа.

Первые три этажа займут, в частности, магазины детских товаров и электроники, а также продуктовый супермаркет "Перекрёсток". На четвёртом и пятом этажах расположиться частное образовательное учреждение и школа бильярда.

Застройщик рассчитывает, что основными посетителями ТЦ станут жители Втузгородка и Университетского. По оценкам экспертов, к 2032 году в пешей доступности от торгового центра будут проживать более 35 тысяч екатеринбуржцев.

По словам руководителя коммерческих проектов девелоперской компании "Первостроитель" Ильи Бури, при планировании строительства нового ТЦ учитывались запросы жителей ближайших районов.

"В настоящий момент эскизный проект реконструкции здания под торговый центр прошел согласования в Администрации, в ближайшее время начнутся строительные работы", - передаёт его слова пресс-служба девелоперской компании.

На сегодняшний день ближайшими торговыми центрами для жителей Втузгородка и Университетского являются "Восточный" и "КомсоМолл". Всего в Екатеринбурге работают более 70 ТЦ и ТРЦ.

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