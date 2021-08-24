Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам

Владимир Путин подписал указ сегодня, 24 августа. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Её размер составляет 10 тысяч рублей.

Выплаты предоставят отдельным категориям граждан, получающих пенсию, с целью предоставления мер социальной поддержки. Она начнёт поступать в сентябре 2021 года. Подавать заявления на получение денег не надо, говорится на сайте Кремля.

Средства на эти цели выделили из федерального бюджета. Деньги в полном размере выплатят и гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания.

"Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся", - говорится в документе. С полным текстом указа можно ознакомиться здесь. Также на сайте размещён Указ о назначении выплат пенсионерам, которые ранее служили в госорганах.

Выплаты будут доставлять также, как и пенсии.

Напомним, Владимир Путин предложил назначить такую выплату в воскресенье, 22 августа.

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