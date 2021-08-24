"Все склады заполнены": дачники принесли в Екатеринбургский зоопарк больше трёх тонн яблок

Руководство зверинца выражает глубокую признательность за заботу о животных, но просит больше не приносить яблоки из-за нехватки места на складах. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Дачники и садоводы Екатеринбурга за две недели принесли на корм животным в зоопарк более трёх тонн яблок. Руководство зверинца выражает глубокую признательность за заботу о животных, но просит больше не приносить яблоки из-за нехватки места на складах.

Отметим, что в прошлом году Екатеринбургский зоопарк столкнулся с такой же проблемой - яблок было так много, что уже в конце августа этот фрукт перестали принимать.

"Все морозильные камеры заполнены. Склады тоже. Сотрудники кормокухни стараются сохранить урожай всеми способами. В этом году для приматов и медведей из яблок начали варить компоты и делать диетический мармелад", - сообщает пресс-служба зоопарка.

При этом сбор ягод (черноплодной рябины, облепихи), кабачков, подсолнухов, тыкв и свежей ботвы продолжается. В питомнике напомнили, что все продукты должны быть качественными и свежими.

Излишки урожая принимаются с 8:00 до 21:00 на служебной проходной со стороны ул. Луначарского. Напомним, что акция по сбору дачных излишков зоопарком началась 18 августа.

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